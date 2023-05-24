مسرور بارزاني يخصّص أكثر من ملياري دينار لمواجهة الحمى النزفية في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من ملياري دينار لتلبية متطلبات مواجهة الحمى النزفية ومكافحته في الإقليم.

وقال الموقع الرسمي للحكومة: "في إطار اهتمام مجلس الوزراء التاسع بالقطاع الزراعي، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان على صرف 2 مليار و771 مليون دينار لتلبية متطلبات مواجهة الحمى النزفية ومكافحته".

وسيُخصّص المبلغ المرصود أيضاً، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24، "لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة في إقليم كوردستان"، على أن يُنفق المبلغ من "ميزانية وزارة الزراعة والموارد المائية".

وفي وقتٍ سابق، وافق رئيس حكومة الإقليم على تخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار من ميزانية وزارة الصحة، لبناء مستشفى طوارئ في منطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة.