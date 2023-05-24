سیاسة

مسرور بارزاني يخصّص أكثر من ملياري دينار لمواجهة الحمى النزفية في الإقليم

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان حمى الضنك الثروة الحيوانية

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من ملياري دينار لتلبية متطلبات مواجهة الحمى النزفية ومكافحته في الإقليم.

وقال الموقع الرسمي للحكومة: "في إطار اهتمام مجلس الوزراء التاسع بالقطاع الزراعي، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان على صرف 2 مليار و771 مليون دينار لتلبية متطلبات مواجهة الحمى النزفية ومكافحته".

وسيُخصّص المبلغ المرصود أيضاً، بحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24، "لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة في إقليم كوردستان"، على أن يُنفق المبلغ من "ميزانية وزارة الزراعة والموارد المائية".

وفي وقتٍ سابق، وافق رئيس حكومة الإقليم على تخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار من ميزانية وزارة الصحة، لبناء مستشفى طوارئ في منطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف