حكومة كوردستان تحظر استيراد الخيار دعماً للإنتاج المحلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان حظر استيراد الخيار من الخارج، وذلك دعماً لمزارعي الإقليم وتعزيز سوق الإنتاج المحلي.

يأتي ذلك، في ظل كميات الخيار الضخمة التي ينتجها مزارعو الإقليم خلال موسم الصيف، إذ يبلغ إنتاج قرية "سپیمالە" وحدها بمحيط مدينة عقرة في محافظة دهوك، نحو ستة أطنان يومياً.

كميةٌ تسدُّ حاجة السوق المحلية، بينما يُصدّر الفائض إلى مناطق وسط العراق وجنوبه، والعمل جار على تصديره للخارج مستقبلاً.

في سياقٍ متصل، ألغت حكومة الإقليم الضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج، وذلك ضمن أهداف التشكيلة الوزارية التاسعة.

كما سمحت بإنشاء مصانع في الإقليم لتعبئة وتصدير المنتجات المحلية تحت اسم وعلم كوردستان، بعد تلبية احتياجات السوق الداخلية.

وكانت حكومة كوردستان حددت في وقتٍ سابق، الفراولة والتفاح والعسل، كثلاثة منتجات محلية معدة للتصدير إلى الأسواق العالمية، بعد أن صدرت في السابق الرمان والأرز والفول والطحين.