اقتصاد

محمد شكري: قريباً سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين

وسيتم سداد الأقساط على مدى 12 إلى 15 عاماً.
author_image أحمد حاجي
رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري
رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري
کوردستان رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري الوحدات السكنية المستأجرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، اليوم الأربعاء، أننا سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين خلال وقت قريب.

وقال محمد شكري في تصريح لـ كوردستان 24، "توجد في إقليم كوردستان مواد أولية عالية الجودة، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع البناء، والقطاعات الأخرى".

وأضاف "قريباً سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين"، مشيراً إلى أن "إكمالها سيستغرق حوالي سنة إلى سنتين".

بتوجيه من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين وذوي الدخل المحدود في الإقليم، وسيتم سداد الأقساط على مدى 12 إلى 15 عاماً.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف