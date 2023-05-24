محمد شكري: قريباً سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، اليوم الأربعاء، أننا سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين خلال وقت قريب.

وقال محمد شكري في تصريح لـ كوردستان 24، "توجد في إقليم كوردستان مواد أولية عالية الجودة، والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع البناء، والقطاعات الأخرى".

وأضاف "قريباً سنباشر ببناء مشروع الوحدات السكنية للمستأجرين"، مشيراً إلى أن "إكمالها سيستغرق حوالي سنة إلى سنتين".

بتوجيه من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين وذوي الدخل المحدود في الإقليم، وسيتم سداد الأقساط على مدى 12 إلى 15 عاماً.