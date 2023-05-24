العراق يسترد 20 مليون دولار من الكويت

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق حيــدر حنـون ، يوم الأربعاء، استرداد أكثر من (20) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال العراقيَّـة في دولة الكويت.

وقال حيدر حنون في بيان اليوم، أنَّ الصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.

وأشار الى أنَّ الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب ، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها " كأماناتٍ" إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

جدير بالذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).