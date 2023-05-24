مجلس وزراء كوردستان: نرفض إجراء أي تغييرات في مشروع الموازنة تتعارض مع اتفاق أربيل-بغداد

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 24 أيار (مايو) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخصصت الفقرة الأولى من الاجتماع، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 - 2024 - 2025، فضلاً عن مناقشة المواد والبنود المرتبطة بالاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، والتي تم تعديل بعض من موادها في اجتماع مجلس الوزراء العراقي في 2/5/2023، ومن ضمنها المادة 12 وإلغاء العبارات التي كانت تشكل خطراً للحيلولة دون إرسال المستحقات المالية للإقليم.

يتبع..