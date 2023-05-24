بلاسخارت: التناحر السياسي في إقليم كوردستان يثير "بالغ القلق"

أربيل (كوردستان24)- أكدت الممثلة الأممية لدى العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، ان التناحر السياسي في إقليم كوردستان يثير بالغ القلق.

ونشرت بلاسخارت على موقع تويتر لـ"يونامي"، ان "التناحر السياسي الجاري في إقليم كردستان العراق يثير بالغ القلق".

ودعت المسؤولة الأممية كافة الأطراف السياسية في الإقليم، الى العمل لخدمة مصالح جميع الناس وإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الانتخابية العالقة في أقرب وقت.

وأكدت بلاسخارت إن "إجراء انتخابات ذات مصداقية في الوقت المناسب يمثل ضرورة ديمقراطية".