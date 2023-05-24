سیاسة

دمشق: لا حج هذا العام للسوريين

author_image سوار أحمد
سوریا وزارة الأوقاف سوريا الحج

أربيل (كوردستان24)- قال مدير الحج في وزارة الأوقاف حسان نصر الله اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك حج للسوريين هذا العام، مشيرا الى أن الحج سيكون اعتبارا من العام القادم.

وقال نصر الله، في تصريح لصحيفة "الوطن" شبه الرسمية: "نظراً لأن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كانت قبل وقت الحج بفترة وجيزة وهي غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي".

وأشار الى ان تنظيم أمور الحج، يتم بناءً على اتفاقية توقع بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية تتضمن كل التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك.

وأشار إلى أنه "عادة ما توقع هذه الاتفاقية قبل الحج بخمسة أشهر، لذلك سيتم الأمر بإذن الله لموسم الحج في العام القادم وليس في هذا العام".

وقال وزير السياحة محمد رامي مرتيني، في تصريح للصحيفة، إن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، لافتا الى إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج. وتوقع أن العام القادم سيكون أفضل وتعود الأمور إلى طبيعتها.

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