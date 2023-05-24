طفلة تُصاب بجروح بليغة إثر تعرضها لهجوم من الكلاب السائبة في اربيل

أربيل (كوردستان24)- تعرضت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، الى هجوم من الكلاب السائبة في أربيل، اسفر عن إصابتها بجروح بليغة في جسدها.

وقال والد الطفلة وتدعى "هنا"، لكوردستان 24، ان عددا من الكلاب هاجمت ابنتي يوم الاثنين اثناء تواجدها في الحي، ولولا تدخل الجيران الذين هبوا لإنقاذها، لكانت قُتلت، وذلك لأنني لم أكن موجودا في المنزل وقت الحادثة".

وقال الطبيب المسؤول عن حالة "هنا"، ان الطفلة تتم معالجتها منذ ثلاثة أيام، موضحا أن كل من يتعرض لعضات الكلاب، يتم حقنه قبل كل شيء، بمصل مضاد لعضات الكلاب.

وأشار الطبيب لكوردستان 24، ان هجمات الكلاب السائبة على الأهالي، قد ازدادت على نحو ملحوظ، مؤكدا ان أكثر من 100 حالة تم جلبها الى المستشفى خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ويوم امس الثلاثاء تعرض فنان شعبي كوردي، الى هجوم شرس من الكلاب السائبة، مما أدى إلى تشويه في وجهه.

وقد تعرض كاردو كوي الى تشوهات طالت معظم وجهه وأنفه، وألحقت به جروحا خطيرة.

وبسبب تكرر هذه الهجمات من الكلاب السائبة، فقد اعتزمت السلطات المحلية في أربيل، بناء مأوى لاحتواء الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها بكثرة، خارج المدينة.

ويأتي هذا للحد من ظاهرة انتشاره الكلاب السائبة في شوارع المدينة والحدّ من أضرار ومخاطر اعتداءاتها على المواطنين، بعد حدوق العديد من حالات الاعتداء منها.

وتأتي فكرة انشاء مأوى للكلاب الضالة بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى سكان المدينة.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.