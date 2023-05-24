السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

أربيل (كوردستان 24)- ترأس القائد العام للقوّات المسلّحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره، ممثلو وزارتي الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلو الادّعاء العام والإشراف القضائي، وأعضاء المجلس".

وأشار إلى أن "الجلسة خُصصت لمناقشة أوضاع السجون ومشكلات إدارتها، بطلب من دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل".

وأضاف أن "المجلس ناقش وضع السجون واستعراض المشكلات فيها، ووضع المعالجات لها، والعمل على تأكيد ملاءمتها لوظيفتها وحمايتها، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحّدة في هذا الملفّ المهم".

وتابع "وقد جرى الاستماع إلى مداخلات الوزارات المعنية بهذا الملف، التي تركزت على موضوع تأهيل النزلاء، خاصّة المحكومين بالأحكام المشمولة بالتأهيل، والتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارات العدل والصحة والداخلية، في ما يتعلق بملف السجون".

وشهد الاجتماع "مناقشة عدد من الموضوعات التي تخصّ العمل الأمني والخدمي المرتبط به، وإصدار التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع".