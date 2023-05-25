أسعار النفط تتراجع مع تصريحات أمريكية وتخفيضات أوبك

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد حالة من عدم اليقين من أن الولايات المتحدة تتجنب التخلف عن سداد الديون يقابلها احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 78.30 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 74.18 دولارًا.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل في مفاوضات سقف الديون الأمريكية، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو التخلف عن سداد المخاطر.

وتعرّضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن انخفاض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأقل من المتوقع الشهر الماضي، وفقًا لبيانات رسمية زادت من فرص رفع أسعار الفائدة.

وفي الجلسة السابقة، كانت أسعار النفط مدعومة بتحذير من وزير الطاقة السعودي من أن البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط يجب أن "يحترسوا" من الألم.

واعتبر بعض المستثمرين ذلك بمثابة إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك+ ، قد يفكرون في تخفيضات أخرى للإنتاج في اجتماع في الرابع من يونيو / حزيران.

كان النفط مدعوما أيضًا بانخفاض هائل غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 19 مايو / أيار، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.