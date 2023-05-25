الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي "ضخم" استهدف كييف

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأوكراني الخميس بأن دفاعاته الجوية صدت بشكل كامل هجوما جديدا "ضخما" شنته روسيا على كييف بواسطة طائرات بدون طيار، موضحا بأن هذا هو الهجوم الثاني عشر من نوعه على العاصمة خلال شهر.

في السياق، قال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، في منشور على تطبيق تلغرام، إن روسيا "هاجمت مجددا كييف من الجو". مضيفا: أن الإنذار الجوي في المدينة استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح المسؤول الأوكراني: "وفقا لمعلومات أولية"، فإن هذا الهجوم "الضخم" نفّذته طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد". مشددا على أن "الملائكة الحارسين لأوكرانيا لم يمنحوا المعتدي أي فرصة. كل الأهداف الجوية التي كانت متجهة نحو كييف دُمّرت بواسطة دفاعاتنا الجوية".

ووفق بوبكو، فإن هذا الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف العاصمة خلال شهر مايو/أيار الجاري.

كذلك، لفت رئيس الإدارة المدنية والعسكرية إلى أن الهجوم الجوي السابق على كييف حصل قبل أربعة أيام.

كما تعرضت مدن أوكرانية أخرى ليل الأربعاء لغارات جوية روسية من بينها خصوصا خاركيف (شرق) وتشرنيفتسي (غرب)، وفق ما أعلنت كييف.