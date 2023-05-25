سیاسة

الحلبوسي: السبت المقبل موعد التصويت على الموازنة

author_image سوار أحمد
العراق الحلبوسي الموازنة الاتحادية التصويت

أربيل (كوردستان24)- حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وقال الحلبوسي في تصريح متلفز، ان "الموازنة في لمساتها الاخيرة، الان كان لدينا اجتماع مع اللجنة المالية وجهودهم مقدرة باستمرارهم والتواصل بالعمل للتوصل الى رؤية متكاملة بما يتعلق ببنود القانون وفقراته وتخصيصاته"، لافتا الى ان "اللجنة مستعدة لتسليم الموازنة الى مجلس النواب يوم غد ".

وأضاف، أن "هنالك بعض الملاحظات ستختم مساء وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون"، مؤكدا ان "القانون مهم وفيه الكثير من المشاريع الاستثمارية والستراتيجية التي ستنعكس ايجابا على الواقع الخدمي لبرنامج الحكومة".

واشار الى ان " هنالك مفاصل اصلاحية قامت اللجنة باضافة بعض البنود وتعديل اخرى منها بما يخدم وجهة نظر الدولة بشكل عام وبما يساهم في تعزيز دور المؤسسات الحكومية في اجراء الاصلاحات والحوكمة ببعض المفاصل"، مرجحا التصويت على الموازنة يوم السبت المقبل".

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