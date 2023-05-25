سرقتا في التسعينيات .. العراق يتسلم قطعتين أثريتين من مدعي عام ‫نيويورك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، تسلمها قطعتين أثريتين من قبل مدعي عام مدينة نيويورك، مشيرة إلى أن القطعتين سرقتا في تسعينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "سفارة جمهورية العراق في واشنطن تسلمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة نيويورك ضمن دبلوماسية الاسترداد".

وأوضح الصحاف، أن "هذه القطعتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، وسرقت من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990".