فالا فريد :  في حالة غياب رئيس البرلمان ، تنتقل الصلاحيات قانونيا الى نائب رئيس البرلمان

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت وزيرة الاقلیم للشؤون البرلمانية فالا فريد لكوردستان 24 إن تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الكوردستانية كان بأغلبية أعضاء البرلمان ، وبسبب غياب رئيس البرلمان ، فان صلاحيتها تنتقل قانونيا الى نائب رئيس البرلمان ومن حقه إدارة الجلسة .

وأشارت فالا فريد خلال مشاركتها في برنامج ( باسي روژ ) حديث اليوم في قناة كوردستان24: "إذا لم يكن هناك خلاف بين رئيس ونائب وسكرتير البرلمان ، فيكون لرئيس البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة بشرط تحديد الأسباب ، أما في حالة وجود خلاف و حسب كل الأنظمة البرلمانية ،فإنه يمكن لاغلبية أعضاء البرلمان تأجيل الجلسة أو إستمرارها وبقائها كما هي" .