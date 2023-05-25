سیاسة

فالا فريد :  في حالة غياب رئيس البرلمان ، تنتقل الصلاحيات قانونيا الى نائب رئيس البرلمان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت وزيرة الاقلیم  للشؤون البرلمانية فالا فريد لكوردستان 24 إن تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء الكوردستانية كان بأغلبية أعضاء البرلمان ، وبسبب غياب رئيس البرلمان ، فان صلاحيتها تنتقل قانونيا الى نائب رئيس البرلمان ومن حقه إدارة الجلسة .

وأشارت فالا فريد خلال مشاركتها في برنامج ( باسي روژ ) حديث اليوم في قناة كوردستان24: "إذا لم يكن هناك خلاف بين رئيس ونائب وسكرتير البرلمان ، فيكون لرئيس البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة بشرط  تحديد الأسباب ، أما في حالة وجود خلاف و حسب كل الأنظمة البرلمانية  ،فإنه يمكن  لاغلبية أعضاء البرلمان  تأجيل الجلسة أو إستمرارها وبقائها كما هي" .

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