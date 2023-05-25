دهوك .. 600 عائلة نازحة تسجل أسماءها للعودة إلى سنجار

أربيل (كوردستان 24 ) - قال مدير الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في محافظة دهوك، إن 600 عائلة نازحة سجلت أسماءها للعودة إلى سنجار، مشيراً إلى أن بعضهم عاد إلى سنجار بالفعل، ومن تبقى لهم مطلق الحرية في البقاء أو العودة.

وقال بير ديان جعفر، مدير الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات في محافظة دهوك،: «حتى الآن، ما زال 330 ألف نازح في مخيمات محافظة دهوك، ممن نزحوا منذ 2014 بسبب هجمات إرهابيي داعش، وأهالي سنجار ما زالوا في المخيمات ولم يعودوا إلى ديارهم، وإننا سنوفر كل التسهيلات للنازحين الذين يريدون العودة إلى مناطقهم ».

وأضاف: «نرحب بعودة النازحين إلى ديارهم، ولكن طالما بقي نازحين، فإننا سنخدمهم، وسيكون لهم مطلق الحرية في العودة إلى سنجار أم لا».

مشيراً إلى أن «نازحي سنجار الذين سجلوا أسماءهم للعودة إلى ديارهم لم يأتوا بعد لاستلام موافقات العودة، ويمكن لأي شخص حاصل على الموافقة العودة إلى مناطقهم ».

وقعت أربیل وبغداد إتفاقیة منذ مايقارب ثلاث سنوات ، من أجل إخراج الفصائل والميليشيات المسلحة من سنجار ، ولم تنفذ بعد ولم يتمكن عدد كبير من نازحي سنجار من العودة إلى مناطقهم . وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي "الاتفاق لم ينفذ بسبب التدخل في الشؤون الداخلية العراقية".

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي ( فيان صبري )لكوردستان 24 "يجب احترام سيادة العراق ويجب ألا تتدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية".