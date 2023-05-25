فؤاد حسين: مؤتمر بغداد سيركّز على العلاقات الاقتصاديَّة لدول الجوار العراقي

أربيل (كوردستان24)- قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن مؤتمر بغداد في نسخته الثالثة سيركز على العلاقات الإقتصاديَّة لدول الجوار العراقيّ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن فؤاد حسين، تلقى إتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاثرين كولونيا، وبحث الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلِف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس.

وتابع البيان، ان "الوزيرين تطرقا إلى اتفاق الشراكة الإستراتيجيَّة الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة السيّد رئيس الوزراء إلى باريس، وسُبُل البدء بتطبيقه، كما ناقشا تطورات الوضع الإقليميّ وتخفيف التوترات بين بلدان المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى باريس بتاريخ 2023/1/26، والخطوات الأولية للتحضيرات لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة".

وأكَّد حسين أنَّ "مؤتمر بغداد القادم سيركز على العلاقات الاقتصاديَّة لدول الجوار العراقيّ وكيفية تحويل التكامل الاقتصاديّ إلى التكامل في هذا المجال".

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاثرين كولونيا، بـ"تطور العلاقات الثنائيَّة بين البلدين"، مُثمنةً "عمل وزارة الخارجيَّة في إزالة بعض العقبات أمام الاتفاق بين شركة توتال والحكومة العراقيَّة".