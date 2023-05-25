رئيس بلدية ناشفيل : الكورد في ناشفيل أحدثوا فرقاً كبيراً في حياة الأمريكيين من ناحية الثقافة والطاقة"

أربيل كوردستان 24 ) - قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن توأمة مدينة أربيل مع مدينة ناشفيل الامريكية سيكون عاملا مؤثرا لتعزيز علاقاتنا مع مدن أخرى في العالم لان ناشفيل لديها توأمة مع تسع مدن أخرى على مستوى العالم .

ووجه محافظ أربيل الشكر الى الجالية الكوردية التي تعيش في مدينة ناشفيل ودورهم الفاعل في المجتمع الامريكي والانطباع الذي خلفوه لدى ادارة مدينتهم واصفا هذا الدور بالمرحلة الاولى لهذه التوأمة بين المدينتين

كلام أوميد خوشناو جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع وفد بورد (سيتي سيستر ) من مدينة ناشفيل الامريكية الذي يزور أربيل بهدف إتمام أجراءات التوأمة بين اربيل وناشفيل الذي تمنى لهم أوقاتا واقامة سعيدة في كوردستان وأربيل .

بدوره شكر رئيس بورد (سيتي سيستر ) كلا من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومحافظ اربيل على حفاوة الاستقبال وتقديم كافة التسهيلات خلال فترة اقامتهم .

وأضاف رئيس بلدية ناشفيل جون كويَر ، "تعد ناشفيل بيتاً لعدد كبير من أبناء الشعب الكوردي، ووفدنا يقدم المزيد من الاحترام للكورد، لأن الكورد في ناشفيل أحدثوا فرقاً كبيراً في حياة الأمريكيين من ناحية الثقافة والطاقة".

وتابع رئيس بلدية ناشفيل "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدينا مدينة شقيقة، لكي نبدي المزيد من الاهتمام بالمجتمع الكوردي في ناشفيل، ولنبني معهم روابط وثيقة من النواحي الثقافية والتعليمية".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو قد استقبل ، يوم السبت 20 أيار 2023، في مطار اربيل وفدا من بورد (سيتي سيستر) من مدينة ناشفيل الأمريكية ، يزور أربيل بهدف إتمام إجراءات التوأمة بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية. ويتألف وفد مدينة ناشفيل من رئيس البلدية جون كويَر، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى رئيس بورد (سيتي سيستر) لمدينة ناشفيل.

وتتبع مدينة ناشفيل لولاية تينيسي الأمريكية، ويتم وصفها بكوردستان الصغرى، وذلك لأن عدداً كبيراً من أبناء الجالية الكوردية يعيشون في تلك المدينة، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، وذلك للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.