كلاب سائبة ترتكب مجزرة بقطيع من الماشية في اربيل

أربيل (كوردستان24)- هاجمت مجموعة من الكلاب السائبة صباح اليوم الخميس، قطيعا من الماشية لأحد المواطنين في ناحية بحركة ضمن محافظة أربيل، وقتلت واصابت 30 رأسا من الأغنام والماعز.

وقال مالك الماشية، عبد الستار هركي، لكوردستان24، ان الحادثة وقعت فجر اليوم، حيث هاجمت الكلاب السائبة القطيع، وقتلت 15 رأسا فيما جرحت 15 آخرين، ولم يبق من القطيع البالغ 35 رأسا، سوى 5 رؤوس من الماشية.

ولفت هركي، الى أن الأعداد الكبيرة للكلاب، في منطقتهم، أصبحت تشكل خطرا خطيرا على حياتهم ومعيشتهم.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب قطعان الماشية، لكن الخسائر تكون أقل.

وتعرضت قبل أيام، طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، الى هجوم من الكلاب السائبة في أربيل، اسفر عن إصابتها بجروح بليغة في جسدها، كما تعرض فنان شعبي كوردي، الى هجوم شرس من الكلاب السائبة، مما أدى إلى تشوهات طالت معظم وجهه وأنفه، وألحقت به جروحا خطيرة.

وبسبب تكرر هذه الهجمات من الكلاب السائبة، فقد اعتزمت السلطات المحلية في أربيل، بناء مأوى لاحتواء الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها بكثرة، خارج المدينة.

ويأتي هذا للحد من ظاهرة انتشاره الكلاب السائبة في شوارع المدينة بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى سكان المدينة والحدّ من أضرار ومخاطر اعتداءاتها على المواطنين، بعد حدوق العديد من حالات الاعتداء منها.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.