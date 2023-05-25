كوردستان تشرع بإنشاء برك تعاونية في قرى الإقليم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كوردستان اليوم الخميس، البدء بإنشاء "البرك التعاونية" في القرى.

وقال مدير عام الموارد المائية، كاروان صباح، في مؤتمر صحفي، إن "مشروع بناء البرك التعاونية في قرى إقليم كوردستان، يتم بالتعاون مع منظمة يونسيف، ويهدف لتقديم الفائدة للقرويين".

وتابع صباح، أن "هذا المشروع سيساعد على التقليل من التأثيرات السلبية للجفاف ويوفر دعماً للقطاع الزراعي والسياحي وذلك من خلال بناء هذه السدود على مجاري مياه الأمطار والذي يساعد أيضاً في الحد من مخاطر الفيضانات".

وأشار الى أن "هذا المشروع مهم ومؤثر ويخلق نوعاً من التعاون بين الحكومة والقرويون"، مؤكدا "وجود 120 بركة تعاونية في إقليم كوردستان في الوقت الحالي إذ تم بناء 41 منها خلال السنة الماضية فقط".