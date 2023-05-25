اقتصاد

حيان عبد الغني يعلن الاتفاق على مساهمة "أرامكو" السعودية بتطوير حقل عكاز الغازي

وأضاف أن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".
author_image أحمد حاجي
العراق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أرامكو السعودية حقل عكاز الغازي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، عن الاتفاق على مساهمة "أرامكو" السعودية بتطوير حقل عكاز الغازي.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في كلمة له خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، تلقته مؤسسة كوردستان 24، إنه "تم الاتفاق مع الجانب السعودي على قيام شركة أرامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار".

وأضاف أن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى (400 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وأشار إلى "الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة".

 

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