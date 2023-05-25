سیاسة

مصدر من مكتب رئيس حكومة كوردستان يُكذِّب خبراً مُلفقاً نشرته قناة NRT

وأشار إلى أنه "سنقوم برفع دعوى قضائية ضد القناة بسبب الأكاذيب المُضلِّلة التي ألفقتها".
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لوغو قناة NRT
لوغو قناة NRT
کوردستان مكتب رئيس حكومة كوردستان تكذيب خبر NRT رفع دعوى قضائية

أربيل (كوردستان 24)- كذَّب مصدر من مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، خبراً مُلفقاً نشرته قناة NRT التابعة لشاسوار عبد الواحد، والتي إدعت فيه تخصيص رئيس الحكومة مبلغ 100 مليون دولار لتأسيس قناة إعلامية.

وقال المصدر في رده، على التلفيق الُمضلِّل، الذي تلقت مؤسسة كوردستان 24 نسخة منه، "استمراراً في نهجها المُضلِّل، نشرت قناة NRT التابعة لشاسوار عبد الواحد، اليوم، خبراً مُلفقاً تدَّعي فيه أن السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان خصص مبلغ 100 مليون دولار لتأسيس قناة إعلامية!".

وتابع "في الوقت الذي نرفض فيه تماماً هذا الإدِّعاء المُلفق، والذي ليس له أيُّ أساس، وهو من ابتكار خيال صاحب قناة إن آر تي، نطلب من صاحب القناة المُضلِّلة أن يُخبرنا عن المصدر المالي لقناة NRT، والذي يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات"، مشيراً إلى أنه "سنقوم برفع دعوى قضائية ضد القناة بسبب الأكاذيب المُضلِّلة التي ألفقتها".

 

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