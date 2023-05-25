الرئيس بارزاني في الذكرى الـ 47 لـ "ثورة كولان": مصالح كوردستان فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 25 أيار (مايو) 2023، أن مصالح كوردستان فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بارزاني، التي أُلقيت اليوم نيابةً عنه في الحفل الجماهيري الذي أقيم في منطقة بالكايتي التابعة لإدارة سوران المستقلة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لاندلاع ثورة كولان.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها الجماهير العزيزة في منطقة بالكايتي

الحضور الكِرام

طابت أوقاتكم بكل خير

بمناسبة الذمرى السنوية الـ 47 لاندلاع ثورة كولان، أبارك لشعب كوردستان وجميع الأبطال والبيشمركة والمناضلين والذين كان لهم دور بارز في ثورة كولان. إنني أُقدِّر تضحيات وصمود شعب كوردستان الذي ساند ثورة كولان والبيشمركة في مرحلة حساسة.

إن إحياء هذه الذكرى هنا يحمل معنىً خاصاً، فمنطقة بالكايتي هي منطقة الشهداء والتي قدمت الكثير من التضحيات من أجل الثورة، وكانت دائماً في مرمى الحرب وقصف العدو، وآوت الآلاف من البيشمركة والنازحين، وكانت قلعة ومقراً لقادة الثورة.

كما كانت منطقة بالكايتي في ثورة كولان نقطة انطلاق شرارة الثورة وقدمت التضحيات لأجل شعب كوردستان. كما أن أول شهيد في ثورة كولان، الشهيد سيد عبد الله، كان من أبناء هذه المنطقة الكوردستانية الأبية، ونحن مدينون كثيراً لأهالي منطقة بالكايتي المناضلين.

شكراً لصمودكم..

شكراً لنضالكم..

إن ثورة كولان هي المرحلة الأكثر أهمية في تاريخ الحركة التحررية الكوردستانية، وتحمل رسالة مفادها أنه على الرغم من وجود المؤامرات والتهديدات وقوة الأعداء والعوائق الكبيرة.. لكن إرادة البقاء والثورة ما تزال حية في نفس الفرد الكوردستاني.

تحدت ثورة كولان كل الديكتاتوريات والظلم والأعداء والذين ظنوا أنه بانتكاسة ثورة أيلول ستنتهي ثورة ومقاومة شعب كوردستان. لكن ثورة كولان أقبرت حلم الأعداء، وواصل شعب كوردستان نضاله، ولم يبق للأعداء سوى الذل والانكسار.

في هذه الذكرى المباركة، أؤكد أن مصالح كوردستان فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى، وأتمنى أن تتجاوز الأطراف السياسية الكوردستانية خلافاتها السياسية وأن تعمل جميعها معاً بروح وطنية وأخوية في معالجة المشكلات.

في الختام، أرسل آلاف التحايا لشهداء ثورة كولان وجميع شهداء الكورد وكوردستان، والذين سطّروا بدمائهم تاريخ شعبهم، وكلهم مثال يحتذى بهم في النضال والإباء والعزة.

شكراً جزيلاً على حضوركم

دمتم بخير

مسعود بارزاني

25 أيار 2023