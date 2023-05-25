السوداني لوزير خارجية التشيك: العراق تجاوز الصعوبات الأمنية.. وأبوابنا مفتوحة أمام الشراكات المثمرة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق تجاوز الصعوبات الأمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أبوابنا مفتوحة أمام الشراكات المثمرة مع جميع الأصدقاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء شهد التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بمجالات الزراعة والطاقة والصحّة والنقل الجوي، والبعثات الدراسية، ومناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وجمهورية التشيك".

وأعرب السوداني، بحسب البيان، "عن ترحيبه بالوزير والوفد الضيف"، مشيراً إلى أن "العراق قد تجاوز الصعوبات الأمنية، وأن أبوابه مفتوحة أمام الشراكات المثمرة مع جميع الأصدقاء"، مؤكداً أنّ "الفرصة متاحة للشركات التشيكية للمساهمة في الخطط الحكومية الخاصّة بإعمار البنى التحتية وتحديث الخدمات".

وأشار السوداني إلى "مواقف جمهورية التشيك الإيجابية والمسانِدة لجهود القوات الأمنية العراقية في حربها على الإرهاب، ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي التدريبية في العراق"، مبيناً أن "الحكومة تسعى إلى صياغة رؤية جديدة بين العراق والتحالف الدولي، على أساس الحاجة الفعلية والرؤى المستقبلية للتحديات".

وتابع البيان أن "الوزير التشيكي من جانبه أكّد ترحيب حكومة بلاده بالخطوات الاقتصادية العراقية، التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، مُثنياً على التوجه الإيجابي المستقبلي الذي قدّمته الحكومة العراقية"، مبيناً أن "وفداً من رجال الأعمال وممثلين عن عشرين شركة تشيكية، يزور العراق حالياً للبحث في فرص التعاون الاقتصادي المشترك".

وختم البيان أن "ليبافسكي قدّم دعوةً رسمية من رئيس جمهورية التشيك إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة براغ، من أجل توثيق العلاقات الثنائية وتدعيمها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".