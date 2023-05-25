روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت روسيا الخميس أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من "انتهاك حدود الدولة" فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز إس يو-27 وإس يو-35، مضيفة أنها حددت "الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأمريكي".

وهذا ثاني اعتراض من نوعه يسجل هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة الدفاع "منع انتهاك لحدود الدولة".

وأضافت أن المقاتلتين الروسيتين "عادتا بأمان إلى قاعدتهما الجوية" بعد المناورة.

وشددت على أن الطلعة "نفذت بالتزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

والحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث مشابهة في وقت أعلنت موسكو اعتراض العديد من الطائرات الحربية الغربية قرب البلطيق في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: AFP