الشركات التركية والهندية تحتل المرتبة الأولى في نسبة المشاركة بالمعرض الدولي الـ 13 للبناء والإعمار في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- احتلت الشركات التركية والهندية المرتبة الأولى على مستوى الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي الـ 13 للبناء والإعمار والإنشاءات في أربيل.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 23 أيار (مايو) 2023، المعرض الدولي الثالث عشر للبناء والإعمار والإنشاءات على أرض معرض أربيل الدولي، وذلك بمشاركة نحو 214 من كبريات الشركات الرائدة في البناء والإنشاءات من 11 دولة، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وتجوّل رئيس حكومة كوردستان بين أروقة المعرض، كما اطلع عن قرب على النماذج المصغرة والتصاميم الهندسية والمنتجات الإنشائية التي تواكب التقدم في البناء والإنشاء، كذلك أثنى على الشركات المشاركة في المعرض بما يعزز قطاع البناء والإعمار والمشاريع الهندسية.

وأبرز الدول المشاركة في المعرض هي: العراق، تركيا، الهند، البرتغال، بولندا، إيطاليا، إيران، السعودية، الأردن، لبنان، الإمارات.

وتحتل الشركات التركية البالغ عددها 50 شركة المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاركة بالمعرض، تليها الشركات الهندية البالغ عددها 31 شركة.

ويستمر قطاع الاستثمار والصناعة في إقليم كوردستان والعراق بالنمو، وذلك بعد تحرير المناطق المتضررة جراء هجمات تنظيم داعش، وازدياد الإيرادات النفطية، الأمر الذي انعكس إيجاباً في نمو قطاع الصناعة والإعمار في البلاد.

وتشمل البنية التحتية الاستثمارية الرئيسية في إقليم كوردستان والعراق، مشاريع إمدادات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات إنتاج الكهرباء، والمستشفيات، والمدارس، والطرق، والبرك، والسدود، والموانئ، والجسور، والمناطق الصناعية.

وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن حجم الاستثمار في إقليم كوردستان والعراق في مشاريع الإعمار والتأهيل والبناء يصل إلى 100 مليار دولار، ولدى كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، خطط لجذب المستثمرين الأجانب، بهدف استثمار رؤوس أموالهم في مشاريع بإقليم كوردستان.

وخلال ندوة على هامش أعمال المعرض، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أهمية ضمان جودة البناء وضرورة أن يتلاءم مع الظروف الجغرافية والبيئية وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المجتمع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة خدمي بالدرجة الأساس ويركز بشكل كبير على تقديم الخدمات، مبيناً أن البناء والإعمار يتطلبان مبادئ محددة يجب مراعاتها، بما يشمل تحديد أسعار الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين بطريقة يمكن الاستفادة منها بشكل أمثل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة البناء وعدم التضحية بذلك من أجل عرض وحدات سكنية بأسعار مخفّضة، ويجب أن تعكس تلك المشاريع جمال المدن وأن تهتم بالمساحات الخضراء، وألّا يقتصر البناء فيها على المواد الخرسانية فحسب، بل يشمل أيضاً خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إن حكومة إقليم كوردستان تعمل حالياً على برنامج لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية تخصص للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود، وهناك وحدات سكنية أخرى ستُوزع مجاناً على عوائل الشهداء في محافظات الإقليم كافة.

وأكد رئيس الحكومة أن الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأجنبية المشاركة في هذه مثل المعارض، يشكّل مؤشراً إيجابياً يعزز مكانة إقليم كوردستان، ويلبي متطلبات المواطنين.