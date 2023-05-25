رئيس أركان الجيش الأمريكي: روسيا لن تُحقق نصراً عسكرياً في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تُحقق نصراً عسكرياً في أوكرانيا، مضيفاً أنه من غير المُرجّح أيضاً أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.

وتؤكد تصريحاته توقعات عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا حيث لا يبدو أي من الطرفين في موقع لتحقيق نصر حاسم وفي غياب مفاوضات في الوقت الحالي.

وقال ميلي للصحافيين في البنتاغون "لن تكسب روسياً عسكرياً هذه الحرب". وجاءت تصريحاته في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأوضح ميلي أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا، ومنها إطاحة الحكومة في كييف "لا يمكن تحقيقها عسكرياً، لن تتحقق".

وفي الوقت نفسه، فإن مئات آلاف الجنود الروس في أوكرانيا يجعلون مسعى كييف لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها مُستبعداً "في المدى القريب".

وأضاف "هذا يعني أن القتال سيتواصل وسيكون دموياً وصعباً. وفي مرحلة ما سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية".

وقادت الولايات المتحدة الضغط من أجل دعم دولي لأوكرانيا، وسارعت إلى تشكيل تحالف لدعم كييف بعد الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

في المجموع قدم داعمو أوكرانيا نحو 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستوافق على تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 متطورة وتخلت عن معارضتها لذلك.

الخميس ناقش داعمو كييف "خططاً لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرة مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل إف-16" حسبما قال أوستن وإلى جانبه ميلي، مشيراً إلى أن "تخطيط وتنفيذ هذا التدريب سيكون مهمة كبيرة".

ولفت وزير الدفاع إلى إمكان إنشاء صندوق لإسهامات مالية تدعم جهود دول ليس لديها طائرات إف-16 أو قدرات للمساعدة بشكل مباشر في التدريب والصيانة أو الاستدامة.

وشرح ميلي التغيُّر في الموقف الأمريكي لصالح تزويد كييف بطائرات حربية قائلاً إنه لو تم ذلك في فترة مُبكرة من النزاع، لأخذت الأموال من الاحتياجات الأكثر إلحاحاً فيما تعزيز سلاح الجو الأوكراني مهمة طويلة الأمد.

وأضاف "سيستغرق بناء سلاح جو بالحجم والنطاق الضروريين فترة طويلة".

المصدر: AFP