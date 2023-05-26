واشنطن تفرض عقوبات على رئيس مجموعة فاغنر في مالي

أربيل (كوردستان24)- فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على رئيس مرتزقة فاغنر في مالي، بدعوى أن المجموعة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم هذا البلد الأفريقي قناة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف يعمل عن قرب مع المسؤولين الماليين لتعزيز وجود فاغنر في مالي وأماكن أخرى في أفريقيا.

وحذرت واشنطن مرارا مما وصفته بأنشطة فاغنر التي تزعزع الاستقرار، وشددت العقوبات على المجموعة العسكرية الخاصة في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي.

ويوم الإثنين، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، من أن فاغنر تسعى لنقل معدات عسكرية عبر مالي. ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأربعاء الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها "خدعة".

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان، إن "عقوبات وزارة الخزانة ضد أكبر ممثل لمجموعة فاغنر في مالي تحدد وتعطل عنصرا رئيسيا يدعم أنشطة المجموعة العالمية".

وأضاف: "وجود مجموعة فاغنر في القارة الأفريقية يمثل قوة مزعزعة للاستقرار لأي دولة تسمح بنشر موارد المجموعة على الأراضي الخاضعة لسيادتها".

كما اتهمت وزارة الخزانة فاغنر بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض جو، ما قد يمنح القوات شبه العسكرية دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها.

وأدى القتال الذي اندلع بين الطرفين الشهر الماضي إلى تفاقم أزمة إنسانية في البلاد، وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار، ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.