مسرور بارزاني: ينبغي أن ندافع عن مكتسبات ثورة كولان وأن نحافظ عليها بكل السبل

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، 26 أيار مايو 2023، على وجوب الدفاع عن مكتسبات ثورة كولان والحفاظ عليها بكل السبل.

وجاء ذلك في بيان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة كولان، وفيما يلي نصه:

بمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع ثورة كولان، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جناب الرئيس بارزاني والبيشمركة البواسل والمناضلين وجميع من شارك في هذه الثورة، وإلى عموم شعب كوردستان.

لقد شكّلت ثورة كولان امتداداً للرسالة التي حملتها ثورة أيلول المجيدة وأهدافها الوطنية والقومية بقيادة البارزاني الخالد، وعلى الرغم من انطلاقتها في فترة عصيبة، إلا أنها أصبحت خلال وقت قصير منبع أمل وهّاج لشعب كوردستان، إذ حققت نصراً سياسياً وعسكرياً، وسطّرت العشرات من الملاحم البطولية في المقاومة والدفاع والصمود، ونقلت رسالة إلى العالم بأسره أثبت شعب كوردستان وبرهن من خلالها ثباته وتصميمه في الدفاع عن وجوده وهويته وحقوقه المشروعة، ورفضه للخنوع والاستسلام.

ولا شك في أن أهم ثمرة تحققت بفضل ثورة كولان تكمن في المنجز المتمثل بالمصالحة الوطنية والوحدة وتوحيد مواقف القوى والأطراف الكوردستانية، وهو إنجاز أدّى بدوره إلى نجاح انتفاضة شعب كوردستان في آذار 1991، وانبثاق المؤسسات الشرعية والدستورية لإقليم كوردستان، الأمر الذي يتطلب منا أن ندافع عن هذه المكتسبات وأن نحافظ عليها بكل السبل.

في الذكرى السابعة والأربعين لثورة كولان، نرفع أسمى آيات الاحترام والتقدير إلى جميع البيشمركة والمكافحين والمشاركين في هذه الثورة، كما نحيي بكل اعتزاز وتقدير ذكرى الشهيد القائد إدريس بارزاني.

سلام على الأرواح الطاهرة لشهداء ثورة كولان وشهداء كوردستان كافة.

مسرور بارزاني

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

2023/5/26