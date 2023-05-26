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مديرية المرور: باستثناء كوردستان.. عدد السيارات في العراق يبلغ 7 ملايين

author_image سوار أحمد
العراق مديرية المرور السيارات بغداد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكدت مديرية المرور العامة يوم الخميس، أن عدد السيارات في العراق، يبلغ 7 ملايين سيارة، وذلك باسثناء إقليم كوردستان.

وقال مدير اعلام المرور زياد القيسي في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية، ان "قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدراجات النارية ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل".

وبيّن، أن "بعض الدراجات دخلت الى العراق كلعب اطفال، فيما ادخل بعض ضعاف النفوس، الدراجات كأدوات إحتياطية".

وأشار الى ان "هناك اقبالا شديدا على تسجيل الدراجات، اذ تصل اعدادها الى مليون وربع المليون دراجة".

 وتابع أن "عداد السيارات في بغداد تصل الى 4 ملايين سيارة، فيما تبلغ اعداد السيارات في العراق 7 ملايين سيارة باستثناء كوردستان".

وأكد زياد القيسي، أن "وزير الداخلية مهتم بتنشيط النظام المروري، اذ سيتم انهاء ازمة توقف النظام خلال فترة 15 يوما". ولفت الى أنه "سيتم نصب خط انتاجي كامل للوحات السيارات".

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