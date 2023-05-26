نيجيرفان بارزاني: فلنجعل من ذكرى ثورة كولان مناسبة لوحدة الصف بين كافة الأحزاب السياسية

أربيل (كوردستان24)- أكّد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، 26 أيار مايو 2023، على ضرورة جعل ذكرى ثورة كولان مناسبة لوحدة الصف بين كافة الأحزاب السياسية.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في بيان، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة كولان، التي اندلعت في 26 أيار مايو 1976، بقيادة الأب الروحي للشعب الكوردي مخلا مصطفى بارزاني.

وقال نيجيرفان بارزاني "في الذكرى المباركة لثورة كولان، نستذكر بشرف بطولات الشهداء الخالدين، الذين اشعلوا شعلة الثورة، وأحيوا أمل الحرية في قلوب الشعب الكوردي".

وتابع ان ثورة كولان كانت استمرارا لثورة أيلول العظيمة بقيادة البارزاني الخالد، وقد اثبتت أنه لا يمكن لأي قوة ومؤامرة، مهما عظمت، أن تكسر إرادة الشعب الكوردي في نيل الحرية، لذلك، فقد انتفض الشعب الكوردي وقد التضحيات العظام حتى توج نضالة بانتفاضة آذار 1999.

ودعا نيجيرفان بارزاني كافة الأحزاب والمكونات في كوردستان، الى جعل ذكرى ثورة كولان، مناسبة لتعزيز وحدة الصف وحل كافة المشاكل والحفاظ على الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وحقوقه، والمضي نحو مستقبل أفضل.