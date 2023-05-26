ثقافة وفنون

بعنوان "كيني".. المغنية الكوردية الروسية زارا محوي تُصدر أول ألبوم غنائي بالكوردية

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان زارا مغنية كوردية روسيا كيني

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المغنية الكوردية الروسية زارا باشا محوي فيديو كليب جديد بعنوان كيني، وهي أغنية ضمن ألبومها الغنائي الكوردي الأول.

وفي 17 أيار مايو 2023، أصدرت زارا ألبومها الأول باللغة الكوردية، المكون من 10 أغاني، واليوم أصدرت أول فيديو كليب لألبومها الجديد.

ونشرت زارا  على صفحتها على فيسبوك: "أصدقائي الأعزاء، شاهدوا أغنية "كيني" – وهي إحدى الأغاني من ألبومي الجديد باللغة الكوردية".

وتغني زارا بأكثر من 10 لغات ولديها جمهور كبير حول العالم، وتغني على أفخم المسارح العالمية وتفتخر بكونها كوردية.

مُنحت لقب سفيرة للسلام من قبل منظمة اليونسكو لأعمالها الإنسانية عام 2016، كما حصلت على جائزة الفنان الروسي الفخرية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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