سیاسة

العراق يقترح على السعودية زيادة عدد المعتمرين

author_image سوار أحمد
العراق السعودية العراق العمرة

أربيل (كوردستان24)- اتفق العراق والسعودية على إدراج درب زبيدة ضمن لائحة التراث العالمي فيما تم اقتراح على الجانب السعودي لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين. 

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: إن "الوفد العراقي المشارك في الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي التي عقدت يوم أمس الخميس، في مدينة جدة السعودية اقترح على الجانب السعودي تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين إلى مليون وخمسمائة ألف معتمر، وتسجيل ملف درب زبيدة في قائمة التراث العالمي".

ولفت الى أنه "تم الاتفاق على إدراج درب زبيدة في لائحة التراث العالمي فيما لا تزال هناك مناقشات في ما يتعلق بمقترح الجانب العراقي بزيادة عدد المعتمرين العراقيين".

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