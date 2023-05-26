الهجرة: نحو 1000 عائلة نازحة سجلت عودتها إلى مناطقها الأصلية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، تسجيل عودة نحو 1000 عائلة نازحة إلى مناطقها الأصلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وتنفيذاً للبرنامج الحكومي، سجلت وزارة الهجرة والمهجرين عودة (989) عائلة نازحة في محافظة السليمانية خلال الأسبوعين الماضيين وبواقع (4,248) نازحاً بشكل طوعي إلى مناطقهم الأصلية في محافظات بغداد ونينوى والانبار وديالى وصلاح الدين".

وأضافت أن "إقبال الأسر النازحة لتسجيل رغبتها بالعودة الطوعية جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة وبالتعاون مع الحكومات المحلية".