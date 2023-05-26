سیاسة

حكومة كوردستان تعتبر تغييرات المالية النيابية على مشروع الموازنة غير دستورية

لن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.
author_image أحمد حاجي
لوغو حكومة إقليم كوردستان
لوغو حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- علقت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 26 أيار (مايو) 2023، على التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في مشروع قانون الموازنة العامة.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لكوردستان 24، إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وتابع البيان "وكذلك تشكّل" التغييرات "مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

وفيما يلي نص البيان كما ورد لكوردستان 24:

بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان

إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.

إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني.

حكومة إقليم كوردستان

2023/5/26

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