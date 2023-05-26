سفارة بغداد في سويسرا تتعرّض لهجوم.. والخارجية العراقية تعلّق

أربيل (كوردستان 24)- أدان العراق الاعتداء على سفارته في سويسرا، الجمعة، داعياً السلطات في "بيرن" لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هُويةِ المعتدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إنها تدين وتستنكر الاعتداء الذي وصفته بـ "غير المسبوق" على مبنى سفارة العراق في العاصمة السويسرية، بيرن.

وقالت الخارجية في بيانٍ لها، الجمعة، إن "مجهولين تمكّنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة".

وجدّدت الخارجية العراقية إدانتها "لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها".

ودعا بيان الخارجية، سويسرا "لاتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

وأكّد البيان الذي تابعته كوردستان 24، على" ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة".

إلى ذلك، أعربت الخارجية العراقية عن" شكرها للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيّة ومحيطها".