المخابرات العراقية تقبض على شبكة تهريب دولية في بابل

أربيل (كوردستان 24)- أحبطت أجهزة المخابرات العراقية، الجمعة، عملية تهريب آثار إلى خارج البلاد، بعد ضبط ثلاثة مخطوطات كانت بحوزة أعضاء الشبكة.

وقال المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن أجهزة المخابرات الوطنية تمكّنت من تفكيك شبكة دولية تقوم بتهريب الآثار في بابل.

وأضاف: "تمكن جهاز المخابرات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة دولية مكونة من (4) أشخاص أحدهم عربي الجنسية يقومون بتهريب الآثار".

واكّد رسول رسول، في بيانٍ تابعته كوردستان 24: "ضبطت بحوزتهم (3) ثلاثة مخطوطات حسب المعلومات الأولية، وادعائهم أنها تم تهريبها من إحدى المتاحف خارج البلاد".

واعتبر المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن العملية "استمرت عدة أيام أدت إلى تحديد الأهداف بدقة حتى القبض عليهم بالجرم المشهود في محافظة بابل".