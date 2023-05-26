اختفاء قارب في المتوسط يقلّ 500 مهاجرٍ غير قانوني

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمتان خيريّتان، اليوم الجمعة، إن قارباً يحمل 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة ونساء حوامل، اختفى في عرض البحر المتوسط.

وقالت جماعة «ألارم فون»، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح الأربعاء، بحسب رويترز.

وفي ذلك الوقت جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وقالت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، إن سفينتها «لايف سابورت» وسفينة «أوشن فايكينج» التي تعمل أيضاً في إنقاذ المهاجرين بحثتا عن القارب المفقود لمدة 24 ساعة بلا جدوى، ولم تعثرا على أي حطام.

وقال ناطق باسم المنظمة، إن البحث لا يزال مستمراً، مضيفاً أن المهاجرين ربما نقلهم قارب آخر أو ربما استطاعوا إصلاح محرك قاربهم ومواصلة الإبحار نحو صقلية.

وقال خفر السواحل الإيطالي الخميس، إنه أنقذ 423 و671 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، فيما أفادت «ألارم فون» ، إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود.

ويتجه الآلاف سنوياً من السواحل الأفريقية نحو بلدان الجنوب الأوروبي، طلباً للجوء وبحثاً عن حياة أفضل.