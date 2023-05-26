"التحقيقات الفيدرالي" يكشف عن محاولة اغتيال إليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت وثائق صادرة حديثاً عن مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI"، أن الملكة إليزابيث الثانية واجهت تهديداً محتملاً بالاغتيال خلال زيارتها للولايات المتحدة عام 1983.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ذاكرة وسيطة للملفات المتعلقة برحلات الملكة الراحلة إلى الولايات المتحدة، بعد وفاتها عام 2022 الماضي.

أظهرت الملفات كيف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي ساعد في تأمين سلامة الملكة أثناء زياراتها، كان قلقاً بشأن تهديدات كان يمثلها الجيش الجمهوري الإيرلندي.

ووفقاً للملفات، حذر ضابط كان يتردد إلى حانة أيرلندية في سان فرانسيسكو، عملاء فيدراليين بشأن مكالمة تلقاها من رجل قابله في المكان.

وقال الضابط إن الرجل أخبره أنه كان يسعى للانتقام لابنته التي "قُتلت برصاصة مطاطية في أيرلندا الشمالية"، بحسب BBC.

جاء التهديد في 4 فبراير/شباط 1983، قبل نحو شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا.

وتقول الوثيقة: "كان سيحاول إيذاء الملكة إليزابيث، إما بإسقاط شيء ما من جسر البوابة الذهبية على يخت بريطانيا الملكي عندما يبحر تحته، أو سيحاول قتل الملكة إليزابيث عندما تزور حديقة يوسمايت الوطنية".

ورداً على هذا التهديد، خططت الخدمة السرية "لإغلاق الممرات على جسر البوابة الذهبية مع اقتراب اليخت".

ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي اتُّخِذت في يوسمايت، لكن الزيارة مضت قدماً. ولم ينشر مكتب التحقيقات الفدرالي أي تفاصيل عن أي اعتقالات نفذها.

وحُمِّلت الذاكرة الوسيطة للملفات، المكونة من 102 صفحة إلى "فولت"، موقع المعلومات الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالي، يوم الاثنين، بعد طلب تقدمت به وسائل إعلام أميركية مستخدمة قانون حرية المعلومات.

وكانت العديد من الزيارات الرسمية للملكة الراحلة للولايات المتحدة، بما في ذلك زيارة العام 1983 إلى الساحل الغربي، خلال التوترات المتصاعدة وسط الاضطرابات في أيرلندا الشمالية.