دهوك تحيي كرنفالها التاسع بمناسبة ذكرى تأسيسها 54 كمحافظة بعدة نشاطات فنية

أربيل (كوردستان 24 ) - تمر اليوم السبت 27 آيار الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لتاسيس محافظة دهوك ، وبهذه المناسبة ستقوم إدارة محافظة دهوك بتنظيم عدة نشاطات وفعاليات بهذه المناسبة .

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة دهوك ومنظم مهرجان دهوك التاسع حسن فتاح ، في تصريح لكوردستان 24 :" سيقام المهرجان التاسع بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لتأسيس محافظة دهوك وتحت شعار " بيئتنا بيتنا ".

وتابع فتاح :" المهرجان نظم من قبل المديرية العامة للثقافة والفنون ورئاسة بلدية دهوك وبأشراف ادارة المحافظة ، مشيرا أن جميع المؤسسات المعنية بالبيئة ستشارك في هذا الكرنفال وسيتم تقدم عدة فعاليات .

ولفت حسن فتاح :" سيتم تكريم 15 شخصية ساهمت في الحفاظ على البيئة على مستوى محافظة دهوك ، بالاضافة الى مشاركة خمسة فنانين يحييون الحفل .

تأسست محافظة دهوك عام 1970 ومركزها مدينة دهوك تتألف من 6 أقضية إضافة الى قضاء زاخو الذي أصبح مؤخرا كأدارة ذاتية و29 ناحية.

وكان اول محافظ لها عند تأسيسها هو "عكيد صديق اميدي "، والمحافظ الحالي لها هو الدكتور علي تتر .

تقع محافظة دهوك في أقصى شمال غرب العراق في إقليم كوردستان، وهي من المحافظات ذات الأهمية من الناحية التاريخية والجغرافية، حيث ان الآثار والمنحوتات المكتشفة في تلالها وكهوفها تدل على أهميتها التاريخية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز وذلك لوقوعها على حدود دولتين إضافة إلى مرور خط مواصلات دولي استراتيجي فيها يربط العراق بتركيا والعالم الخارجي.

وتسكن في محافظة دهوك عدة قوميات من العرب والتركمان والكورد وبمختلف الأديان فمنهم المسلمين والمسيحيين، ومنهم الآشوريين والكلدانيين والسريان والإيزيديين. في عام 2014، عندما احتل تنظيم (داعش الارهابي ) محافظتي نينوى وصلاح الدين، استقبلت محافظة دهوك أكثر من 300 ألف لاجئ ونازح من مختلف القوميات من محافظات العراق كافة.

وجاءت تسمية مدينة دهوك من اللهجة الكوردية الكرمنجية والتي تعني صاعين أو مكيالين (دو)(هوك) لان موقع مدينة دهوك كان طريقا للقوافل فكانت المدينة تأخذ الضرائب ،صاعين من القمح أو الشعير أو الخ. وينسب البعض هذه التسمية (دهوك) إلى وجود جبلين كبيرين في المدينة على شكل بيضتين (دو) تعني اثنان (هوك) أو (هيك) وتعني بيضة.

جغرافيا ،تحيط الجبال بمدينة دهوك من ثلاث جهات حيث يقع جبل الأبيض في شمالها ،وتنفتح دهوك على سهل سيميل الزراعي، ويوجد في دهوك الكثير من المواقع الآثارية ومنها كهف جار ستين الواقع في جبل بمنطقة سد دهوك وتوجد فيها أكثر من 15 موقع أثرى آخر.

وتشتهر مدينة دهوك بكثرة بساتينها وفاكهتها المشهورة، ولقد توسعت المدينة عمرانيا في خلال العقود الماضية باتجاه بقية المحافظات.

وتقطن محافظة دهوك عدة عشائر كوردية ومنها عشيرة الدوسكي، وعشيرة المزوري، وعشيرة الزيباري، وعشيرة البرواري وكذلك عشيرة الكوجر وهناك عشائر أخرى.