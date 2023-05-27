سیاسة

مؤتمر في سويسرا بمناسبة مرور 100 عام على معاهدة لوزان التي قسمت كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان24 ) - يعقد اليوم مؤتمر في لوزان بسويسرا بمناسبة مرور 100 عام على معاهدة لوزان التي قسمت كوردستان الى اربعة اجزاء.

وقالت مراسل كوردستان 24 أواره هورامي: إنه سيشارك في المؤتمر عددا من القيادات السياسية الكوردية بالاضافة الى أبناء  الجالية الكوردية في المهجر والناشطين من جميع أنحاء كوردستان الأربعة ، كما سيحضر المؤتمر بعض النشطاء الأمريكيين والأوروبيين والاتراك.

بدوره قال هورمان علي  نائب رئيس اتحاد الجالية الكوردية في اوربا لكوردستان 24 :"نريد أن ننقل  إلى العالم رسالة بشأن معاهدة لوزان التي أضطهدت الكورد  منذ 100 عام".

واضاف إن "المؤتمر يستمر ليومين، وستعقد أربع حلقات نقاشية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية في جميع أنحاء كوردستان الأربعة، وسيشارك عدد من النشطاء الأجانب في الحلقات".

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