تجارة كوردستان : الاقلیم تسلم 40 مليار دينار مبالغ محصول القمح لمزارعي كوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسلم الاقليم 40 مليار دينار عراقي مبالغ تسويق محصول القمح من مزارعي الاقليم للموسم الزراعي الحالي.

وقال وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضره مراسل كوردستان 24 ، إن الوزارة باشرت اليوم بتسلم بذور القمح من المزارعين، مردفا بالقول إن نوعية القمح المنتج لهذا الموسم جيدة جدا، معربا بأن تكون المحاصيل المسلمة إلى صوامع الحبوب تكون كذلك.

وأضاف مسلم، نأمل أن يكون محصول هذا العام أفضل من حيث الكمية والنوعية، مبينا ان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لإيداع مبالغ جيدة في حساب وزارة التجارة في اربيل لتسلم المحاصيل في المحافظات الثلاث ونسعى الى تسليم المبالغ المالية على المزارعين ولن تتأخر اكثر من اسبوعين.

وبين مسلم، أن "سعر كل كيلو من الحنطة وفق تسعير وزارة التجارة العراقية هو 850 دينار عراقي الى سايلوات العراق بشكل عام و سايلوات كوردستان"، موضحا "الآن أكثر من 40 مليار دينار عراقي موجودة في مصارف كوردستان".

وتابع، أن "20 مليار منها في مصارف السليمانية، و10 مليارات دينار في مصارف اربيل، و10 في مصارف دهوك"، لافتا الى أن الفلاحين سيستلمون هذه المبالغ بعد تسليمهم الحنطة الى السايلوات".

من جانبه، قال مدير عام التجارة في حكومة إقليم كوردستان ، نوزاد شيخ كامل، إن عملية استلام القمح من المزارعين في صوامع حكومة إقليم كوردستان قد بدأت وستستمر لعدة أيام، وكان من المقرر أن تبدأ العملية يوم الخميس الماضي.

وقررت وزارتي الزراعة والموارد المائية في الحكومة الاتحادية استلام 375 ألف طن قمح من إقليم كوردستان هذا العام، 120 ألف طن قمح في أربيل و 113 ألف طن في دهوك و 142 ألف طن في السليمانية.

