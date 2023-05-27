هيمن هورامي: تقليص السلطات الدستورية لإقليم كوردستان خطأ كبير متكرر

أربيل (كوردستان 24 ) - قال نائب رئيس برلمان كوردستان ، هيمن هورامي في رسالة حول التغيرات التي أجرتها مجموعة من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية حول البنود المتعلقة بمستحقات إقليم كوردستان في الميزانية الاتحادية :" إن تقليص الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان خطأ كبير متكرر" .

وجاء في رسالة نائب رئيس برلمان كوردستان : "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء محاولات عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بالمساس بحقوق واستحقاقات شعب كوردستان وتقليص الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان خطأ كبير متكرر،مشيرا لقد أثبت التاريخ أن محاولات فرض واستخدام منطق القوة أدت دائمًا إلى نتيجة معاكسة ".

واضاف هورامي :"ندعو الحكومة العراقية والبرلمان الى اثبات حسن نواياهم وانهاء هذه المشاكل وفق الاتفاق بين الحكومتين وبث الطمأنينة في قلوب الناس ، داعيا الاطراف المشكلة حكومة الى الالتزام بتعهداتهم ".

نص رسالة نائب رئيس برلمان كوردستان:-

نحن قلقون جدا من جهود عدد من النواب في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،تغيير حقوق واستحقاقات شعب كوردستان وتقليص الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان خطأ كبير متكرر،ولقد أثبت التاريخ أن محاولات فرض واستخدام منطق القوة أدت دائمًا إلى نتيجة معاكسة ".

يجب أن تفهم القوى والأحزاب السياسية أن حقوق وواجبات المواطنين لن تتحقق بنصب الكمائن وزرع ألغام سياسية ، بل ستؤدي إلى مزيد من الدمار.

كان شعب كوردستان وكل العراق سعداء ومرتاحين بالتقدم والتقارب بين الحكومتين المركزية والاقليم ، وكان هناك أمل كبير في إنهاء المشاكل ولكن كما هو الحال دائما تريد بعض الجماعات العودة بنا إلى نقطة البداية ،لانهم يعلمون أن باستطاعتهم تأمين لقمة عيشهم ,ان حل المشاكل والازمات بالطرق السلمية ستكشف حقيقتهم وتنهيهم .

وهنا ندعو الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لإثبات حسن نيتهم ​​وإنهاء هذه المشاكل وفق الاتفاق بين الحكومتين وإسعاد الناس وطمأنة قلوبهم ،ويجب على جميع الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الوفاء بوعودها.

ونؤكد أن الحل الديمقراطي الوحيد هو التفاهم والحوار ، وأن القوة والعمل بمنطق القوة لن ينجحا أبدا.

د. هیمن هورامي

نائب رئيس برلمان كوردستان