سیاسة

بشير حداد: خطوات اللجنة المالية البرلمانية ضد الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد

حداد : " بعض الأطراف تريد أن تأخذ العلاقات بين أربيل وبغداد في اتجاه سيئ"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي ، إن تعديل البنود المتعلقة بحصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العراقية ليس في مصلحة أي طرف ، وضد الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد،وأضاف أن عددا من الأطراف تريد أن تأخذ العلاقات بين أربيل وبغداد في اتجاه سيئ.

قال النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد ، اليوم السبت لكوردستان 24 ، إنه في كل عام منذ 2005 ، عندما يأتي وقت التصويت على  الميزانية العراقية ، يتم خلق مشاكل لحصة إقليم كوردستان.

واضاف حداد  "قلنا مرارا ان المشاكل ليست مع الحكومة العراقية وانما مع القوى والاحزاب التي تهيمن على الحكومة العراقية التي تريد أن تسير العملية  في اتجاه سيء ​​وتوجيه العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد الى المجهول " ، مشيرا أن التغييرات التي أدخلت على المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية في البرلمان ، هي خارجة عن المبادئ والاتفاقيات السياسية بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد.

وتابع "هذه نقطة سلبية للغاية، ومع الاسف  فان بعض النواب الذين وقعوا على الاتفاقية ينتمون الى الاحزاب التي وقعت الاتفاق في الائتلاف الحاكم والذي كان يهدف الى اخراج العراق من المأزق السياسي الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة منذ اكثر من عام، وقال النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي ، إن التغييرات التي أجريت في البنود المتعلقة بحصة الإقليم ، تتعارض مع اتفاق تحالف ادارة الدولة وبرنامج الحكومة الحالي ،وهي ضد العراق قبل أن تكون ضد كوردستان .

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