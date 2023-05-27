مسرور بارزاني: التغييرات التي أدخلت على حصة كوردستان تعد خيانة وتآمر وسنواجه هذا التآمر ولن ندعه يمضي

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان ان التغييرات التي أدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية تعد خيانة وتآمر وسنواجه هذا التآمر ولن ندعه يمضي، خلال زيارته منطقة سهل زرارتي في أربيل للاطلاع عن كثب على أوضاع الفلاحين والمزارعين في موسم الحصاد.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم السبت "زرنا اليوم، سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلعنا عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شاركنا في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين".

وأضاف رئيس الحكومة "وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، أكدنا أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم".

وأشار رئيس الحكومة في بيانه الى "أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأعرب عن أسفه "لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".