سیاسة

رئيس الحكومة مسرور بارزاني: سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة.
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دعم ومساندة المزارعين والفلاحين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لدعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان، وذلك من خلال إنشاء السدود، وإدخال التقنيات الحديثة، وإيجاد الأسواق لتسويق محاصيلهم".

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، 27 أيار (مايو) 2023، سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلع عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين.

وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، أكد رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي.

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف