رئيس الحكومة مسرور بارزاني: سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لدعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان، وذلك من خلال إنشاء السدود، وإدخال التقنيات الحديثة، وإيجاد الأسواق لتسويق محاصيلهم".

We’re backing Kurdistan’s farmers by investing in dams, technology and access to new markets. pic.twitter.com/RmK9yYqQhc — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 27, 2023

وزار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، 27 أيار (مايو) 2023، سهل زرارتي في محافظة أربيل، واطلع عن كثب على أوضاع المزارعين والفلاحين، كما شارك في عملية حصاد المحاصيل، حيث بدأت سايلوهات (صوامع) إقليم كوردستان في استلام القمح من الفلاحين.

وخلال جلسة مع عدد من مزارعي المنطقة، أكد رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة لبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات مزارعي كوردستان بطريقة تهدف إلى تبديد قلقهم وهواجسهم بشأن تسويق منتجاتهم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي.

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لوجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح.