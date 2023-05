رئيس الحكومة مسرور بارزاني: سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لدعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "سنواصل دعم ومساندة فلاحي إقليم كوردستان، وذلك من خلال إنشاء السدود، وإدخال التقنيات الحديثة، وإيجاد الأسواق لتسويق محاصيلهم".

We’re backing Kurdistan’s farmers by investing in dams, technology and access to new markets. pic.twitter.com/RmK9yYqQhc