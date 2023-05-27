مديرية أمن أربيل تعلن عن تدمير مئات ماكينات القمار (فيديو وصور)

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل عن تدمير مئات الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في لعب القمار، وذلك بعد أن صادرتها في وقتٍ سابق.

ووفق معلومات حصلت عليها كوردستان 24، فإن قاضي التحقيق الأمني في أربيل أمر اليوم السبت بتدمير جميع الماكينات الإلكترونية المخصصة للعب القمار.

ونُفّذت عملية التدمير وسط إجراءات أمنية مشددة، بهدف التأكد من تدمير جميع تلك المعدات، وعدم التمكّن من إعادة استخدامها مرة أخرى.

وبحسب القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان، فإن المقامرة بمختلف أنواعها، بما فيها الألعاب الإلكترونية المستخدمة لذات الغرض، ممنوعة.

وتلاحق حكومة إقليم كوردستان من خلال قوى الأمن الداخلي، المتورطين في اللعب بالقمار والقبض عليهم، لمنع انتشار هذه الظاهرة.

وكانت قوات SWAT الخاصة التابعة لأمن أربيل، صادرت في الأول من أبريل نيسان الماضي، مئات الماكينات الإلكترونية المستخدمة في لعب القمار، بعد مداهمة مستودعٍ ضخم في طريقٍ بمحيط مدينة أربيل.