أمن

مديرية أمن أربيل تعلن عن تدمير مئات ماكينات القمار (فيديو وصور)

نُفّذت عملية التدمير وسط إجراءات أمنية مشددة، بهدف التأكد من تدمير جميع تلك المعدات، وعدم التمكّن من إعادة استخدامها مرة أخرى
author_image Kurdistan24 اربیل
المكان الذي تم فيه تدمير ماكينات القمار
المكان الذي تم فيه تدمير ماكينات القمار
کوردستان القمار ماكينات القمار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل عن تدمير مئات الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في لعب القمار، وذلك بعد أن صادرتها في وقتٍ سابق.

ووفق معلومات حصلت عليها كوردستان 24، فإن قاضي التحقيق الأمني في أربيل أمر اليوم السبت بتدمير جميع الماكينات الإلكترونية المخصصة للعب القمار.

ونُفّذت عملية التدمير وسط إجراءات أمنية مشددة، بهدف التأكد من تدمير جميع تلك المعدات، وعدم التمكّن من إعادة استخدامها مرة أخرى.

وبحسب القوانين المعمول بها في إقليم كوردستان، فإن المقامرة بمختلف أنواعها، بما فيها الألعاب الإلكترونية المستخدمة لذات الغرض، ممنوعة.

وتلاحق حكومة إقليم كوردستان من خلال قوى الأمن الداخلي، المتورطين في اللعب بالقمار والقبض عليهم، لمنع انتشار هذه الظاهرة.

وكانت قوات SWAT الخاصة التابعة لأمن أربيل، صادرت في الأول من أبريل نيسان الماضي، مئات الماكينات الإلكترونية المستخدمة في لعب القمار، بعد مداهمة مستودعٍ ضخم في طريقٍ بمحيط مدينة أربيل.

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