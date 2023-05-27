اقتصاد

الكهرباء العراقية: الربط مع الأردن سيدخل الخدمة مطلع تموز القادم

الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية
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الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الكهرباء العراقية (واع)
الواجهة الخارجية لمبنى وزارة الكهرباء العراقية (واع)
العراق وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن الربط مع الأردن سيدخل الخدمة اعتباراً من مطلع يوليو تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن"الربط مع الأردن سيكون جاهزاً بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".

وأوضح أن"الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية".

منوّهاً أنه "كان من المفترض أن يدخل للعمل في 1/6، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها إلى 1/7"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

في غضون ذلك، أشار موسى إلى أن "الربط مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة".

ولفت إلى أنه "تم توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".

وقال: "تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها، كذلك الاتفاق استشارياً على ماهية العقد المبرم".

مبيناً أن "المرحلة الأولى ستكون بواقع ألف ميغاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريباً".

 

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