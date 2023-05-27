بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني

أربيل (كوردستان 24)- انتزع بايرن ميونيخ السبت، لقبه الحادي عشر توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم حارماً بوروسيا دورتموند من إنهاء هيمنته المطلقة بفوزه المثير على مضيفه كولن 2-1 بهدفٍ قاتل لجمال موسيالا، مسفيداً من تعادل غريمه على أرضه أمام ماينتس 2-2 في المرحلة 34 الأخيرة.

وأنهى بايرن الموسم في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد تعادلهما بالنقاط (71) فحرم الأخير من لقب أول في "البوندسليغا" منذ عام 2012، بحسب فرانس برس.

وبدا اللقب في طريقه إلى دورتموند بعد أن عادل كولن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موسيالا سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وسط احتفالات جنونية.