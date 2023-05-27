سیاسة

رئيس حكومة كوردستان مهنئاً بالذكرى الـ 54 لتحويل دهوك إلى محافظة: نموذج رفيع في الوطنية والتعايش المشترك

وأضاف "من هنا أعدكم بتقديم المزيد من الخدمات للمدينة".
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني محافظة دهوك الذكرى الـ 54

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 أيار (مايو) 2023، الذكرى السنوية الـ 54 لتحويل دهوك إلى محافظة، مؤكداً أنها نموذج رفيع في الوطنية والتعايش المشترك.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "أهنئ بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 54 لتحويل دهوك الجميلة إلى محافظة"، مبيناً "من هنا أعدكم بتقديم المزيد من الخدمات للمدينة".

وتابع "مرة أخرى أشكر أهالي هذه المحافظة لأنهم نموذج رفيع في كرم الضيافة والوطنية والتعايش المشترك".

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