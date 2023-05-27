سیاسة

عبد الله يكشف خللاً قانونياً في اجتماع المالية النيابية ويدعوها لتعليق أعمالها

طالب شاخوان عبد الله بإعادة هيكلية اللجنة لإنجاز أعمالها في تصويب عدد أعضائها إلى 23 عضواً بدلاً عن 24 وشطب الاسم الزائد
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شاخوان عبد الله
شاخوان عبد الله
کوردستان شاخوان عبد الله المالية النيابية البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اللجنة المالية النيابية بتعليق أعمالها لحين "تدارك الخلل الشكلي القانوني" المتعلق بعدد أعضاء اللجنة المذكورة.

وفي كتابٍ موجّه إلى المالية النيابية، طالب عبد الله بإعادة هيكلية اللجنة لإنجاز أعمالها في تصويب عدد أعضائها إلى 23 عضواً بدلاً عن 24 وشطب الاسم الزائد.

وبحسب أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تم بموجبها تحديد أعضاء اللجان بما لا يزيد عن (21) عضواً، خوّلت رئاسة المجلس بإجراء تعديلات على عدد اللجان بما لا يزيد عن عضوين اثنين، ليصبح (23).

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، إن عدد أعضاء اللجنة المالية الحاضرين كانوا (24) عضواً، معتبراً أن ذلك يعدّ مخالفة لأحكام المادة (73) سالفة الذكر.

وفيما يأتي نص الكتاب الموجّه للجنة المالية النيابية:

الكتاب الموجّه إلى اللجنة المالية النيابية
الكتاب الموجّه إلى اللجنة المالية النيابية

 

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